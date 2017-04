Saint-Herblain Politique : l'élu Matthieu Annereau (LR) rallie Macron

0

Cette fois, c'est fait. Au lendemain du premier tour de la présidentielle, l'Heblinois Matthieu Annereau (LR) annonce qu'il rejoint le mouvement « En marche ! ». L'élu, qui avait soutenu Bruno Le Maire durant la primaire et avait demandé à François Fillon (LR) de retirer sa candidature après sa mise en examen, rallie Emmanuel Macron. « Le message envoyé par les électeurs qui ont choisi de mettre Emmanuel Macron au premier tour de l’élection présidentielle est clair : ils souhaitent un renouvellement de la politique, sur le fond et la forme, et l’implication d’hommes compétents de gauche, du centre et de la droite, en capacité de travailler ensemble pour redresser notre pays. J’ai donc décidé de m’engager, dans le respect des valeurs et combats qui sont les miens, auprès d’Emmanuel Macron au sein de son mouvement. « En Marche ». Je souhaite que tous les électeurs ainsi que les hommes et femmes politiques avant tout républicains et sensibles à ce vent revigorant du renouveau politique, saisissent l’importance de ce moment unique, souligne Matthieu Annereau. Sans avoir à renier qui nous sommes et ce que sont nos valeurs, nous avons aujourd’hui la possibilité d’être actifs et positifs pour construire une nouvelle majorité qui aura à coeur de redresser, dès demain, notre pays, saisissons la. »

Matthieu Annereau n'avait pas eu l'investiture des Républicains pour se présenter aux législatives sur la 3e circonscription. Il a lancé sa candidature en franc-tireur la semaine dernière. Les responsables locaux des Républicains, Gatien Meunier et François Pinte, ont depuis annoncé qu'il était exclu des Républicains, ce qu'il conteste n'ayant « pas eu de confirmation au niveau national ».