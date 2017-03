Loire-Atlantique Que font les députés avec leur réserve parlementaire [DETAIL]

0

L’an dernier, les députés de Loire-Atlantique ont dépensé plus de 1,4 million d’euros sur leur "réserve".

L’Assemblée a publié lundi sur son site (*) le détail de l’utilisation de la réserve parlementaire 2016. Une enveloppe de 81,9 millions d’euros répartie entre les 577 députés qui l’ont redistribuée aux associations et aux communes de leur choix.

Les dix députés de Loire-Atlantique se sont ainsi répartis un peu plus de 1,4 million d’euros l’an dernier.

En tant que questeure de l’Assemblée, Marie-Françoise Clergeau (PS) s’est vue attribuer une enveloppe de 260 000 euros qu’elle n’a pas utilisée en totalité. L’écologiste François de Rugy, vice-président de l’Assemblée depuis mai 2016, a dépensé 162 500 euros, sa collègue PS du Pays de Retz, Monique Rabin, 145 000 euros.

Suivent Christophe Priou (LR), Michel Ménard (PS), Sophie Errante (PS) et Dominique Raimbourg (PS), qui ont tous dépensé leur enveloppe de 130 000 euros. Ce que n’ont pas réussi à faire leurs collègues socialistes Marie-Odile Bouillé (127 500 euros) et Yves Daniel (124 204 euros). Remplacé par Karine Daniel en avril après sa nomination au gouvernement, Jean-Marc Ayrault n’a utilisé que 105 000 euros.

(*) www.assemblee-nationale.fr

Plus d'informations dans Presse Océan de ce mercredi 1er mars. A lire également en version numérique en cliquant ici

Ci-dessous, voici le tableau de l'utlisation de la réserve parlementaire par les députés de Loire-Atlantique (utilisez le champ de recherche pour plus de précision) :