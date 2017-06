Politique Elections législatives: 156 candidats en lice en Loire-Atlantique

0

Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche. En Loire-Atlantique, 156 candidats se présentent pour 10 sièges à l’Assemblée nationale.

Les électeurs

La préfecture a recensé un peu plus d’un million d’électeurs inscrits en Loire-Atlantique, soit 70 000 de plus qu’aux élections législatives de 2012. Cette année-là, 60,7 % des électeurs avaient voté au premier tour.

Les horaires

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 18 h dans tout le département. Sauf à Rezé, Couëron et Sautron, où ils fermeront à 19 h, et à Nantes et Saint-Herblain où l’on pourra voter jusqu’à 20 h.

Le lieu

L’adresse de votre bureau de vote est indiquée sur la carte d’électeur. En cas de doute, il est possible de contacter sa mairie ou consulter le site internet de la ville.

Les documents

La carte d’électeur n’est pas obligatoire, à condition de disposer d’un justificatif d’identité (passeport, permis de conduire, carte d’identité, permis de chasse, carte vitale…). Dans les communes de moins de 10 000 habitants, la carte d’électeur est suffisante.

Dans l’isoloir

Avant de vous rendre dans l’isoloir, vous devez prendre obligatoirement au moins deux bulletins. Il est interdit de n’en prendre qu’un seul, pour ne pas contrevenir au secret du vote.

Les procurations

Le jour du scrutin, le titulaire de la procuration (le mandataire) se rend au bureau de vote du mandat avec sa pièce d’identité. Il a juste besoin d’indiquer le nom de la personne pour laquelle il va voter avec la procuration (pas besoin de carte d’électeur du mandat).

Votes blancs et nuls

Si vous salissez, déchirez ou notez quelque chose sur le bulletin que vous glisserez dans l’enveloppe, il sera considéré comme nul. Si vous ne glissez, aucun bulletin dans l’enveloppe, votre vote sera considéré comme blanc.