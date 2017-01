Politique Hervé Grélard (UDI) rejoint Macron

0

Hervé Grélard, chef de file UDI à Nantes, conseiller municipal et conseiller métropolitain a choisi son candidat pour la présidentielle. Ce sera Emmanuel Macron. « Début novembre, j’annonçais que je ne participerai pas à la primaire dite "de la droite et du centre", principalement parce que les valeurs de ma famille politique n’y étaient ni représentées ni défendues. Avec la même liberté, et en toute responsabilité, j’ai décidé de m’engager aux côtés d’Emmanuel Macron. Les valeurs d’Emmanuel Macron convergent largement vers celles de l’UDI. Et, je crois qu’Emmanuel Macron peut réconcilier les Français avec la politique. Ce qui me semble une urgence absolue », explique-t-il.