Politique Jean-Marc Ayrault dit stop

Jean-Marc Ayrault, 66 ans, arrêtera la politique après la Présidentielle. Le ministre des Affaires étrangères, ex-député (1986-2012 et 2014) et maire PS de Nantes (1989-2012) et ancien Premier ministre (2012-2014), ne briguera pas d’autre mandat après cette législature. C’est ce qu’il a annoncé à nos confrères de Ouest France, lors d’un déplacement en Allemagne." L’honneur de la politique, ce n’est pas de s’accrocher tout le temps", estime Jean-Marc Ayrault. Mais après 40 ans de mandats, il n’ira pas cultiver son jardin à Sarzeau. Du moins pas tout de suite. « Je peux être utile. Je peux soutenir, je peux m’engager aussi dans la société civile ». Et il n’écarte pas l’idée de communiquer son expérience, « avec des cours donnés ici ou là. »