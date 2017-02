Politique La présidentielle vue de... Notre-Dame-des-Landes

1

Chaque lundi, la rédaction de Presse Océan demande aux acteurs de l'actualité ce qu'ils attendent du futur président. Ce lundi 6 février : Brigitte et Sylvain Fresneau, agriculteurs « expropriés » par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

« Ce qui est important, c'est la victoire d'Hamon (ndlr : il veut suspendre la déclaration d'utilité publique du projet) avec 75 % à Grandchamp-des-Fontaines. Ça montre que les gens de gauche ne suivent pas les grands élus », note Sylvain Fresneau. L'éleveur laitier, l'un des « expropriés », a participé à la primaire. Il juge ce scrutin plus légitime que la consultation de juin dernier sur le transfert de l'aéroport : « Elle s'est transformée en '' Faut-il évacuer la ZAD ?'' Le vote du 29, lui, dit clairement : '' On ne veut pas de l'aéroport '' ». Il attend que la présidentielle se solde par l'abandon du projet. Le nombre de candidats de gauche qui y sont hostiles nourrit ses espoirs. « Ils connaissent le dossier. Et Jadot et Mélenchon sont venus. Fillon, lui, n'est resté que 5mn 42 ».

