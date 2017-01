Politique Laurence Garnier (LR) : « Une nouvelle défaite pour Johanna Rolland »

2

« Le second tour des primaires de gauche est une nouvelle défaite pour le maire de Nantes Johanna Rolland (PS), réagit Laurence Garnier (LR), leader de l’opposition municipale nantaise. A Nantes, le candidat pour lequel elle avait appelé à voter, Manuel Valls, arrive très largement derrière Benoît Hamon, avec seulement 32,19 % des voix (contre 67,81 % pour Benoît Hamon). Mais ce résultat pose également la question de l’avenir de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, puisque Benoît Hamon s’est déclaré opposé au projet. Ce sujet ne peut pas être un simple « point de désaccord » comme le déclare le maire de Nantes. Il s’agit là d’un enjeu essentiel pour l’avenir et le développement de notre territoire, pour lequel la majorité des habitants de Loire-Atlantique s’est prononcée favorablement en juin 2016. Je demande donc à Johanna Rolland de clarifier sa position entre son soutien au projet de déménagement de l’aéroport et celui au candidat désigné par la primaire. »