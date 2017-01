Loire-Atlantique Politique : le centriste Jean-Michel Tobie rejoint Macron

0

Après le Nantais Hervé Grelard (UDI), et Sophie Cadario (ex-PS, ex-LR) candidate aux législatives à Nantes avec Patric Bolo (UDI), Jean-Michel Tobie, maire centriste d’Ancenis et président de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, annonce à son tour dans un communiqué qu'il rejoint le mouvement « En Marche ». « Je suis engagé auprès de Jean Arthuis depuis de nombreuses années et j’ai été un des premiers adhérents de l’Alliance Centriste qu’il a créée. Comme Laurence Maillart-Mehaignerie, j’ai décidé de rejoindre aux côtés de Jean Arthuis, député européen, le mouvement animé par Emmanuel Macron. Le rafraichissement de la vie politique française qu’Emmanuel Macron incarne, son engagement en faveur de la construction européenne, sa vision économique, son approche des questions de santé qui me tiennent particulièrement à coeur et ma fidélité à Jean Arthuis en sont les principales motivations. »