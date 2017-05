Politique Le FN 44 reste fidèle à « Marine »

0

La fédération de Loire-Atlantique soutient le projet de transformation du parti en une « alliance patriote ».

Membre du conseil stratégique de campagne de Marine Le Pen, Alain Avello a participé à sa dernière réunion, ce mardi soir, à Paris.

Au lendemain de son échec à la présidentielle, le secrétaire du FN 44 a renouvelé son soutien à celle qui, selon lui, reste « le leader incontesté du parti », malgré la fronde qui monte en interne. "Marine Le Pen veut transformer le FN pour créer une alliance patriote et républicaine avec d’autres mouvements. Je suis sur sa ligne, explique Alain Avello. Le préalable sera de changer le nom du parti".

Quant aux « frondeurs », ils se résumeraient à "une nébuleuse d’extrême droite où se retrouvent des nostalgiques d’un FN qui n’est plus". Des gens "extérieur au mouvement" dont on ne trouverait aucun représentant au sein de la « fédé » de Loire-Atlantique depuis la purge opérée l’automne dernier.

