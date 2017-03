Politique Le Front national présente ses candidats aux législatives

0

Il y aura un candidat Front national dans chaque circonscription du département aux élections législatives. La liste définitive a été dévoilée dans les locaux du FN à Orvault par Alain Avello, secrétaire départemental. En tout, cinq femmes et cinq hommes se présenteront à la députation dans les dix circonscriptions de Loire-Atlantique. Ils ont été adoubés par la commission nationale d’investiture du Front national.

Alain Avello, Brigitte Nedelec et Samuel Potier, tous trois conseillers régionaux, se présenteront respectivement dans la 4e, la 6e et la 10e circonscription. Guylène Friard et Gauthier Bouchet, élus municipaux à Sautron et Saint-Nazaire seront candidats dans la 1e et la 8e. Enfin, Agnès Chrissement, Eléonore Revel, David Boisdron, Doris Noël et Jean-Luc Javel représenteront les couleurs du FN dans la 2e, la 3e, la 5e, la 7e et la 9e circonscription.

