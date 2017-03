Soutien à Macron Le maire de Saint-Nazaire laisse (presque) planer le doute

0

David Samzun, maire de Saint-Nazaire, n’a pas encore annoncé pour qui il allait voter. Mais les propos de l’ancien soutien de Manuel Valls pendant les primaires de la gauche, laissent peu de doutes. Interview en ce jour où son ancien champion a annoncé qu'il allait se rallier à Emmanuel Macron.

Que pensez-vous des déclarations de Manuel Valls ?

Je me prononcerai le moment venu. Je crois que dans la période qui est une campagne électorale que nous n’avons jamais connu, il faut garder son sang-froid. Le risque de l’extrême-droite est un risque réel. Je suis un maire qui animé un conseil municipal et un conseil communautaire avec la présence du Front national. On ne peut pas jouer, on ne peut pas rigoler. Je ne veux pas avoir la gueule de bois un dimanche soir.

Au 75e anniversaire de l’opération Chariot et j’ai eu l’occasion d’échanger avec l’ambassadeur de Grande-Bretagne. Le Brexit n’était pas possible, Trump n’était pas possible. Je crois que la classe politique, au-delà des tweets et des petites phrases, doit être extrêmement vigilante. La gauche a un besoin profond de se rassembler. Pour le reste, Benoît Hamon a une responsabilité particulière : c’est de rassembler, d’éviter la droite dure de François Fillon et de refuser l’extrême-droite.

Manuel Valls avait promis de s’engager pour le vainqueur de la primaire. La menace du Front national était déjà connue. Pourquoi ce changement ?

J’ai soutenu Manuel Valls pendant la primaire et dès le lendemain des résultats, je l’ai dit : la responsabilité du candidat socialiste est de rassembler en premier lieu la famille socialiste, puis de rassembler la gauche. Force est de constater qu’aujourd’hui, il y a une réelle difficulté.

À 25 jours du premier tour de l’élection présidentielle, n’est-il pas trop tard ?

J’ai dit que Benoît Hamon avait 45 jours pour rassembler la gauche et il ne reste que 25 jours donc, je m’exprimerai en heure et en temps. Je crois qu’il faut regarder une situation inédite sur le plan politique. Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est qu’on trouve peu de projets qu’on a envie de soutenir par adhésion. Le paysage politique est en reconstruction complète, que ce soit à gauche ou à droite, et dans un climat qui va, de mon point de vue, amener beaucoup de votes blancs, beaucoup d’hommes et de femmes qui vont exprimer ce désintérêt pour l’offre politique et des gens qui vont rester à la maison. Et tout ça fait le lit du Front national.

Quand on n’hésite autant à faire son choix et qu’on ne prononce pas pour le candidat du PS, c’est que finalement, on ne va pas le soutenir au bout du compte ?

Vous tirez les conclusions que vous voulez. Je ne participerai pas à la polémique. Je suis avant tout un homme qui combat l’extrême droite et la droite dure. Je ne veux pas non plus être convoqué dans un scénario catastrophe de nouveau. J’ai déjà voté Jacques Chirac mais on ne peut pas comparer Jacques Chirac et François Fillon. Je crois que celles et ceux qui tirent des conclusions et qui regardent les sondages font prendre des risques énormes. François Fillon n’est pas encore disqualifié. Je ne veux pas prendre le risque que Marine Le Pen se retrouve face à François Fillon au second tour.

