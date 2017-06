Politique Le Nantais François de Rugy élu président de l'Assemblée nationale

0

Les députés français viennent d'élire François de Rugy pour les présider à l'Assemblée nationale.

François de Rugy est élu président de l'Assemblée nationale avec 353 voix sur 543 suffrages. Après les résultats, le député nantais qui succède à Claude Bartolone, a pris la parole au perchoir pour présenter son projet de rénovation et de démocratisaton de la vie politique. Il a notamment déclaré qu'il oeuvrerait pour une meilleure représentativité sociologique des hommes et femmes politiques. "C'est ce projet que j'ai présenté à mon groupe, c'est ce projet qui m'engage et c'est ce projet que j'entends mener avec vous".

Après avoir évoqué le nom de tous ses prédecesseurs et déclaré qu'il tentera de s'inspirer d'eux, il a salué avec émotion la mémoire de Corinne Erhel dont il était proche, la députée socialiste des Côtes d'Armor qui était décédée au mois de mai.

Puis François de rugy a conclu en appelant une pensée pour les siens. Pour ses parents et grands-parents, "qui m'ont transmis des valeurs profondément européennes" , il s'est également dit fier de siéger à côté de ce même drapeau européen. Des mots d'avenir qui lui ont valu d'être interrompu par une salve d'applaudissements de la part des députés présents dans l'hémicycle.

Seule la France insoumise et les députés assis à côté de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas applaudi à cet instant.

Sept groupes parlementaires (pour l'instant) :

La République en marche, présidé par Richard Ferrand.

MoDem, présidé par Marc Fesneau.

Les Républicains, présidé par Christian Jacob.

Nouvelle Gauche, présidé par Olivier Faure.

Les Constructifs : Républicains, UDI et indépendants, co-présidé par Franck Riester (LR) et Stéphane Demilly (UDI).

Gauche démocrate et républicaine, présidé par André Chassaigne.

France insoumise, présidé par Jean-Luc Mélenchon.

C'est à 18 heures que la liste définitive des groupes parlementaires de la XVe législature sera connue.