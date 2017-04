Politique Le patron du FN 44 n'a pas assez surveillé son compte Facebook

0

Alain Avello, secrétaire départemental du FN 44, a effectué les premières démarches pour faire reconnaître le piratage de son compte Facebook.

« Samuel Potier a reconnu ces tweets, moi je n'en suis pas l'auteur », prévient Alain Avello, le secrétaire du FN 44, au sujet des propos haineux tenus sur son compte Facebook en 2012 et 2013. Mardi en effet, Samuel Potier, conseiller régional FN, s'est vu retirer son investiture aux législatives dans la circonscription de Vertou-Vignoble, pour des propos antisémites et racistes (Presse Océan du 19 avril). Il avait déjà été débarqué de son poste de patron en octobre 2016. Et remplacé par le professeur de philosophie Alain Avello, vice-président du groupe FN au conseil régional et membre du conseil stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Alain Avello, ex-chevènementiste nommé par Marine Le Pen, la ligne aux commandes du parti, succédait alors à un catholique traditionaliste. « Je rassemble les deux courants », dit-il, ceux qu'incarnent Florian Philippot, dont il est proche, et Marion-Maréchal Le Pen.

Reste que ces propos sur Facebook, c'est l'épine dans son pied. Les Femen et Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, étaient injuriées. Ces commentaires ont été exhumés par le site Buzzfeed, et l'élu frontiste les a condamnés (Presse Océan du 15 février 2017), dénonçant « le piratage de mon (son) compte Facebook » en annonçant porter plainte.

Deux mois ont passé. L'a-t-il fait ?

