Politique Le patron du FN 44 nie des propos tenus sur sa page Facebook

Niant être l’auteur de commentaires injurieux publiés sur son compte Facebook, Alain Avello veut porter plainte.

"Tous ceux qui me connaissent savent très bien que je ne peux pas être l’auteur de ces horreurs, que je condamne absolument".

Telle est la ligne de défense d’Alain Avello, le nouveau patron du FN 44, depuis qu’un journaliste du site Buzzfeed a exhumé des propos qu’il aurait tenus sur son compte Facebook entre 2012 et 2013.

Des commentaires haineux visant les militantes Femen (« Des putes dégénérées ! Me donne envie de leur défoncer le crâne à coup de pompes ») ou suggérant à un « ami » d’« essayer la zoophilie » en évoquant de Christiane Taubira.

« Mes propos sont toujours rationnels et modérés. L’invective, l’injure à caractère raciste et homophophe, ça ne peut pas être moi », explique Alain Avello, qui assure que son compte Facebook a été « piraté ».

