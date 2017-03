Politique Le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron fait polémique

0

Manuel Valls a franchi le Rubicon ce matin du 29 mars. Il a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron. Très rapidement les élus de Loire-Atlantique ont réagi face à ces déclarations.

Le président du Département, Philippe Grosvalet a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux.

.@manuelvalls abandonne le navire dans la tempête Pas digne de celui qui prétendait vouloir gouverner la France. Ce sera son propre naufrage

— Philippe Grosvalet (@PGrosvalet) 29 mars 2017

Johanna Rolland, la maire de Nantes qui avait apporté son soutien à Manuel Valls pendant les primaires et qui avait ensuite donné son parrainages à Benoît Hamon, ne s'est pas encore exprimée.

Le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, n'a pas encore fait son choix entre le candidat du PS et celui qu'on appelle le fils spirituel de François Hollande mais ses propos sont lourds de sens : "Le risque de l'extrême-droite est un risque réel. On ne peut pas jouer, on ne peut pas rigoler. Je ne veux pas moi non plus me réveiller avec la gueule de bois un dimanche soir..."

De son côté, Bruno Retailleau, président des Pays de la Loire, a retweeté le commentaire de François Fillon.

Avec le ralliement de Manuel Valls, il est clair désormais que le gouvernement Hollande joue les prolongations. Besoin d'alternance ! — François Fillon (@FrancoisFillon) 29 mars 2017

Sébastien Pilard, candidat les Républicains dans la 2ème circonscription de Loire-Atlantique, a souligné les fractures internes au sein de la gauche.