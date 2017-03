Politique L'hommage de Philippe Grosvalet à Henri Emmanuelli

0

Philippe Grosvalet, président (PS) du conseil départemental de Loire-Atlantique, rend hommage à Henri Emmanuelli, ancien ministre et président de l’Assemblée nationale, décédé ce mardi.

« J’ai eu la chance de côtoyer Henri Emmanuelli d’abord comme militant puis comme président de Département (des Landes, ndlr), explique Philippe Grosvalet. C’était une grande voix de la gauche qui, par ses combats, est toujours resté fidèle à une certaine idée de la gauche, de l’égalité, de la fraternité et de la laïcité. Il a marqué l’histoire du socialisme en France par sa vision exigeante mais également sa capacité à toujours rechercher des compromis sans jamais rien céder à ses valeurs ».

Le président du conseil départemental de Loire-Atlantique salue aussi l’engagement d’Henri Emmanuelli pour les territoires. « Il a toujours défendu une action de proximité au service des plus fragiles. En cela, il est resté très attaché à l'échelon départemental. Dans les Landes, Henri Emmanuelli s’est notamment battu, pendant longtemps, pour réussir à revenir à une gestion publique de l’eau ou pour développer des services de proximité à travers, par exemple, une régie départementale des transports. Il n’hésitait pas non plus à expérimenter, à l’image du « Village Alzheimer » qui doit voir le jour à Dax pour accueillir 120 personnes atteintes de cette maladie, une première en France ».