Politique LR 44 tiendra ses universités d'été à La Baule le 2 septembre

La fédération du parti Les Républicains de Loire-Atlantique tiendra ses universités d'été à La Baule, le samedi 2 septembre, sous la présidence de Bruno Retailleau, président du conseil régional des Pays de la Loire et président du groupe Les Républicains au Sénat (PO du 22 juillet).

Deux tables rondes sont programmées, l'une sur le thème de la liberté avec l'essayiste Lætitia Strauch-Bonart et François-Xavier Bellamy, l'un des fondateurs du mouvement Sens commun, issu de La Manif pour tous, et l'autre sur « Quel parti voulez-vous ? » avec Bernard Accoyer, secrétaire général de LR, et Valérie Pécresse (photo), présidente de la Région Ile-de-France.