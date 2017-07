Politique LREM : Stéphane Gachet désigné référent départemental 44

0

La République en marche a détaillé ce samedi lors de sa première "convention" son nouvel organigramme, comprenant notamment un Conseil, un bureau exécutif et des délégués généraux, sans toutefois officialiser les visages de sa direction transitoire.

Cette nouvelle organisation sera soumise à un vote électronique des adhérents, membres depuis au moins début avril, à partir du 23 juillet et jusqu'au 30 juillet, a précisé REM dans un communiqué.

Lors de ce grand rassemblement d'environ 3 000 personnes à La Villette (XIXe arrondissement), REM a dessiné les contours d'une structuration plutôt décentralisée, en s'appuyant d'abord sur les 3 200 comités locaux existants dont "l'autonomie de fonctionnement" a été "consacrée".

A cette occasion, Stéphane Gachet a été désigné référent départemental pour la Loire-Atlantique. Sur Twitter, celui-ci se dit " honoré de la confiance de #LREM qui me désigne référent dép pour la #LoireAtlantique. Bravo à @valerie_oppelt pour le travail accompli… Bienveillance, progrès, dépassement des clivages pour une France meilleure et plus efficace. Je m'y attacherai !"

Bravo à Valérie pour avoir œuvré avec cœur et détermination à l'implantation et le succès de #LREM à #Nantes et en #LoireAtlantique ! https://t.co/xSBVBpIWqy — Stéphane GACHET (@StephaneGachet) 8 juillet 2017