Politique Luttes d’influences au Front National

Pascal Gannat, historique du FN, a dû démissionner de ses fonctions de président de groupe à la Région.

Officiellement, c’est : « Circulez, y’a rien à voir ! » Depuis les résultats décevants des législatives, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a du remous au Front National. Beaucoup attribuent ces scores à l’orientation donnée par Florian Philippot à la campagne de Marine Le Pen. Pascal Gannat, ancien chef de cabinet de Jean-Marie Le Pen et président du groupe FN à la Région, n’y avait pas été de main morte : « Comment celui qui a inventé la machine à perdre peut-il créer une boîte à idées pour gagner après ? Il aurait fallu s’y prendre avant », s’était insurgé l’homme de 61 ans sur Twitter.

Mais après cette sortie, aucune sanction n’était tombée. Sauf que lundi dernier, rebondissement : Pascal Gannat annonce sa démission de la présidence du groupe FN-RBM à la Région : « Ce départ s’inscrit dans une démarche personnelle et dans une volonté de me consacrer en priorité à ma vie familiale et professionnelle », a expliqué l’intéressé dans un communiqué. La réalité est toute autre : on lui a demandé de partir. Alain Avello, patron de la fédération de Loire-Atlantique, le reconnaît : « La suggestion a été faite à Pascal Gannat qu’il entame une réflexion sur son poste de leader, mais il a pris la décision lui-même. »

