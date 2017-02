Politique Manif en vue avant le meeting de Marine Le Pen au Zénith de Nantes

0

Un collectif de vigilance contre l'extrême-droite appelle a manifester, le 25 février, veille du meeting de Marine Le Pen à Nantes.

Comme d’autres, ils constatent la montée du vote FN dans l’électorat populaire. Mais eux ne veulent pas s’y résoudre. « On peut la stopper », veut croire Jean Brunacci, porte-parole de Solidaires 44.

Réunissant divers syndicats, partis politiques et associations (*), un collectif de vigilance face aux idées d’extrême-droite vient de voir le jour à Nantes.

Son objectif : « Dénoncer l’imposture du FN qui se drape d’un vernis social pour séduire les classes populaires mais qui, quand il est aux manettes, fait tout le contraire », explique Fabrice David, secrétaire de la CGT 44. « Il faut montrer aux électeurs tentés par le vote FN qu’ils se trompent de colère, qu’en réalité c’est un piège », ajoute François Levant, du Mrap.

D’ici l’élection présidentielle, fin avril, le collectif va donc s’employer « déconstruire » le discours frontiste et mener « une campagne d’explication » à travers des tracts et sur les réseaux sociaux.

Le samedi 25 février, à la veille du premier meeting de campagne de Marine Le Pen au Zénith de Nantes métropole, il appelle à un rassemblement à Nantes. « Il faut que les gens opposés aux idées d’extrême-droite se montrent, que cette force s’exprime », lance François Préneau, d’Ensemble 44. Le lieu et l’heure de la manifestation restent encore à préciser.

(*) CGT, FSU, PCF, Ensemble, NPA, Mrap, Ligue des droits de l’homme, Droit au logement, Fnasat