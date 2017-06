Politique Nantes : les municipales 2020 déjà en ligne de mire

0

Plus de 16 700 voix perdues en cinq ans. Alain Robert (PS) relégué en 5e position. Le PS a sombré dimanche sur Nantes-Centre, où Marie-Françoise Clergeau (PS) était réélue députée depuis vingt ans. L’équation qui s’ouvre pour le maire Johanna Rolland (PS) multiplie les inconnues. Et beaucoup placent déjà les municipales 2020 en ligne de mire. La France insoumise ne s'en cache pas. François de Rugy (En marche) pourrait-il conduire une liste à Nantes ? « Beaucoup de militants poussent, répond Mounir Belhamiti, son suppléant sur la 1er circonscription et élu municipal. Chaque chose en son temps. La priorité, c’est dimanche prochain et le second tour des législatives. »

