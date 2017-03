Politique Présidentielle : trente-trois parrainages validés en Loire-Atlantique

0

Le Conseil constitutionnel a publié ce matin une liste réactualisée des parrainages pour la présidentielle.

En Loire-Atlantique, 33 élus ont à ce jour choisi leur candidat : 15 ont signé pour François Fillon (LR), 9 pour Benoît Hamon (PS), 5 pour Emmanuel Macron (En marche!), un pour Nathalie Arthaud (LO), un pour Antoine Waechter (MEI), un pour Nicolas Dupont-Aignan (DLF) et un pour Michèle Alliot-Marie (Nouvelle France).

Parmi les nouveaux soutiens déclarés de François Fillon, Laurence Garnier, vice-présidente (LR) du conseil régional, Stéphan Beaugé, maire (LR) de Saint-Philbert de Grand-Lieu, et Stéphanie Phan Thanh, maire (LR) de Guérande.

Côté PS, la députée du Pays de Retz Monique Rabon, le conseiller régional Eric Thouzeau, la conseillère départementale Catherine Touchefeu et la maire de Bouguenais Michèle Gressus ont donné leur parrainage à Benoît Hamon.

Emmanuel Macron est soutenu par Jean-Michel Tobie, maire (UDI) d’Ancenis, Marcel Verger, maire (PS) de Bouvron, Bernard Morilleau, maire (SE) de Sainte-Pazanne, et Georges Leclève, maire (SE) de Chaumes-en-Retz.