Politique Primaire à gauche : 145 bureaux de vote en Loire-Atlantique

0

Près de 7 600 bureaux de vote seront ouverts dans toute la France, les 22 et 29 janvier, pour les "primaires citoyennes" organisées par le PS et ses alliés en vue de l'élection présidentielle.

Il y aura 145 bureaux de vote en Loire-Atlantique, une cinquantaine de moins qu’en octobre 2011, pour la première primaire à gauche, et que pour la primaire à droite, en novembre dernier.

La liste des bureaux sera bientôt mise en ligne, avec un dispositif de géolocalisation, sur le site des primaires citoyennes. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 h à 19 h. Pourront voter les citoyens inscrits sur les listes électorales (936 000 en Loire-Atlantique), les mineurs de plus de 16 ans et les étrangers adhérents au PS ou à ses partis alliés. Avant de glisser son bulletin dans l’urne, chaque électeur devra verser un euro et signer un texte affirmant qu’il se reconnaît « dans les valeurs de la gauche et des écologistes ».