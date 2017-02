Politique PS : Sophie Errante ne roulera pas pour Benoît Hamon

3

L’élue du Vignoble fait partie des députés PS qui invoquent un « droit de retrait » de la campagne de Benoît Hamon.

Dans une tribune publiée ce mardi dans "Le Monde", une vingtaine de députés PS font savoir qu’ils ne prendront pas part à la campagne du vainqueur de la primaire à gauche pour la présidentielle.

Membres de l’aile droite du parti, ils estiment que le projet du candidat PS relève d’une « gauche radicalisée » et refusent de participer à cette « aventure aléatoire ».

« Benoît Hamon a gagné la primaire de gauche. Son élection est nette, légitime, incontestable. Quel contraste, pourtant, avec 2011 ! », écrivent les députés Christophe Caresche et Gilles Savary. « Notre famille sortait alors renforcée d’une primaire. Aujourd’hui, le constat est tout autre : des divisions plus profondes que jamais et une césure réelle entre deux sensibilités », regrettent les signataires de cette tribune.

Parmi eux, Sophie Errante, la députée PS du Vignoble, candidate à sa réélection en juin prochain. Soutien de Manuel Valls à la primaire, l’intéressée se démarque de ses collègues de Loire-Atlantique qui, pour l’heure, se sont tous rangés derrière Benoît Hamon.