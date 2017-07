Politique Sénatoriales : le ticket Priou-Garnier (LR) lance sa campagne

0

Préférés au sortant André Trillard par la commission d’investiture de leur parti, Christophe Priou et Laurence Garnier ont lancé ce jeudi leur campagne pour les sénatoriales.

Première étape pour le duo LR : trouver cinq colistiers. « On a déjà des contacts, tout sera bouclé courant août », assure Christophe Priou, en précisant qu’il n’y aura pas que des candidats LR sur la liste.

Le ticket Priou-Garnier entend aussi profiter des semaines qui viennent pour partir à la rencontre des 2 858 grands électeurs de Loire-Atlantique appelés à élire cinq nouveaux sénateurs le 24 septembre.

Pour les séduire, le binôme met en avant son expérience - lui a été conseiller général, maire du Croisic et de Guérande, député (jusqu’en juin) et toujours conseiller régional ; elle est élue d’opposition à Nantes et vice-présidente de la Région. « Avec les collègues élus locaux, on parle le même langage », fait valoir Christophe Priou, pour qui l’une des missions des sénateurs est de servir de « courroie de transmission » entre ces élus et le sommet de l’État.

