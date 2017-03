Politique Soutien à François Fillon : LR 44 rameute ses militants

0

Trois à quatre cents militants LR de Loire-Atlantique devraient participer à la manifestation de demain à Paris pour soutenir François Fillon.

Deux cars de 60 places affrétés par Les Républicains partiront dimanche matin de Nantes pour rejoindre la place du Trocadéro, à Paris, où doit se tenir un rassemblement de soutien à François Fillon. "On aurait pu en remplir dix mais, même si les gens payent leur voyage, il aurait fallu imputer ce déplacement sur les comptes de campagne", explique François Pinte, le président de la fédération LR de Loire-Atlantique.

Selon ce dernier, "entre trois et quatres cents personnes" feront le voyage à Paris. "Beaucoup de gens vont s’y rendre en voiture, d’autres ont prévu de prendre le train".

Très proche de François Fillon - il a été son directeur de cabinet lorsque ce dernier présidait la Région, de 1998 à 2002 - François Pinte reste convaincu que le vainqueur de la primaire à droite doit maintenir sa candidature à la présidentielle. "Sa base électorale de 20 % est toujours là. Et elle remontera dès que l’on abordera enfin le débat de fond", veut croire le vice-président du conseil régional, qui minimise les « lachâges » d’élus : "Ces désistements sont surtout le fait de gens qui ne soutenaient pas François Fillon à la primaire".

Selon lui, l’hypothèse d’un « plan B » avec Alain Juppé ne tient pas la route : "Alain Juppé n’a pas réussi à réunir la droite et le centre autour de lui lors de la primaire, comment peut-on croire qu’il pourrait le faire aujourd’hui ? ". Aux côté de François Pinte et de Bruno Retailleau, président de la Région, "une trentaine" d’élus LR du département devraient être présents au Trocadéro demain.