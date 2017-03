Politique Trois élus nantais rallient Emmanuel Macron

0

Ce n'est pas vraiment une surprise. On les avait vus assister à une réunion publique des militants du mouvement « En Marche » le mois dernier à la Manufacture des tabacs. Trois élus de la municipalité nantaise, non encartés, annoncent ce mercredi 8 mars leur soutien à Emmanuel Macron pour la présidentielle : Aïcha Bassal, adjointe chargée de la vie associative, Ali Rebouh, adjoint aux sports, Francky Trichet, adjoint au numérique. « Nous sommes pleinement engagés aux côtés du maire Johanna Rolland (PS), expliquent-ils dans un communiqué. Dans un contexte politique national inédit, face aux enjeux que représente cette élection présidentielle, nous soutenons Emmanuel Macron. Parce que son programme est cohérent, pragmatique et réaliste, parce qu'il est le candidat progressiste et pro-européen, parce qu'il incarne des valeurs de gauche et porte une vision optimiste pour la France, nous considérons qu'Emmanuel Macron est le choix d'un avenir responsable. »

« Nous sommes convaincus que seul un large rassemblement autour d'Emmanuel Macron permettra d'empêcher la victoire de l'extrême droite et du conservatisme. »

