À chaque semaine ses ralliements ? Après les adjoints au maire de Nantes Aïcha Bassal, Francky Trichet et Ali Rebouh (non encartés), trois élus municipaux annoncent qu’ils voteront Emmanuel Macron (En marche !) au premier de la présidentielle. Cécile Bir (SE ex-EELV), Mounir Belhamiti (Écologistes) et Benoît Blineau (SE ex-Modem) plaident pour un « projet progressiste ».

