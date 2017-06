Pont de St-Nazaire six voitures impliquées dans un accident: gros embouteillage

0

Un accident s'est produit vers 16 h 20 ce jeudi 15 juin en haut du pont de Saint-Nazaire, impliquant six véhicules. Le conducteur de l'une des voitures, circulant dans le sens Saint-Nazaire-Saint-Brevin, n'a pas vu que le véhicule qui le devançait ralentissait. Il n'a pu éviter le choc. Les voitures le suivant non plus.

Plusieurs personnes sont légèrement blessées.

Cet accident occasionne depuis de longues minutes des gros embouteillages dans les deux sens de circulation.