Pornic La Spa offre une seconde vie aux chiens issus de laboratoire

0

La SPA et l'association Graal (groupement de réflexion et d'action pour l'animal) ont signé un partenariat pour redonner une seconde vie à des animaux issus de laboratoires. Dans ce cadre, Figaro et Gump, 7 ans et 9 ans, deux croisés golden labrador qui ont été « soit utilisés comme reproducteurs, soit impliqués dans des études sur la nutrition » sont arrivés en pension au refuge SPA de Pornic le 1er mars dernier. « Ils sont en parfaite santé bien sociabilisés. Ils n'ont pas peur des hommes ni de leurs congénères. Nous devons juste les habituer à marcher en laisse et à monter en voiture », fait savoir Leslie Linard, directrice de la SPA de Pornic qui leur cherche une famille d'accueil.

À lire dans l'édition de Presse Océan du mercredi 8 mars 2017.