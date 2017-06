Pornic Les centres d’incendie et routier vont être regroupés

0

À Pornic, le centre d’incendie et de secours et le centre d’intervention routier feront toit commun en 2021.

C’est une première en Loire-Atlantique. « Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) et le Département de Loire-Atlantique vont construire en co-maîtrise d’ouvrage de nouveaux bâtiments dans la zone de l’Europe à Pornic », a annoncé, durant la session du conseil départemental de ce lundi 26 juin, Marcel Verger (PS), vice-président aux finances. Les deux collectivités espèrent ainsi réduire une partie de leurs charges. La surface totale avoisinera les 3 500 m2. Coût de l’opération ? 10 millions d’euros, dont 6,36 millions financés par le Sdis et 3,64 millions par le Département.

