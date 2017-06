Pornic "Relax prépa Bac" : des cours de sophrologie pour les candidats du bac

0

A Pornic, la médiathèque Armel de Wismes se propose d'accompagner des lycéens de 1re et Terminale, soumis aux épreuves du Bac dans quelques jours.

De plus, il est même possible d'assister à des séances de sophrologie (gratuites) afin de maîtriser au mieux sa respiration lors des oraux, ou même avant une épreuve écrite pour faire le vide et bien s'oxygéner. Une sophrologue sera présente les 8, 9, 12 et 13 juin, entre 12 h 30 et 13 h 30 pour la réalisation de ces ateliers. Important de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'être abonné à la médiathèque pour venir profiter de ces cours, bien qu'une inscription au préalable est souhaitée.

Possible de venir réviser du 7 au 14 juin dans les locaux de la médiathèque.

Les élèves pourront aussi plancher sur les annales de toutes les filières du 7 au 14 juin, de 10h à 17h30. De plus, des ordinateurs sont mis à la disposition des lycéens.

Du 7 au 14 juin, Relax prépa Bac à la Médiathèque, de 10 h à 17 h 30, à Pornic. Plus de renseignements au 02 40 82 65 90 et sur contact@mediatheque-pornic.fr.