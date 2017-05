Pornic Un garçon de 13 ans porté disparu : appel à témoins [mise à jour]

0

Le jeune Hervé Merveille Reine-Evouna Matip, âgé de 13 ans et domicilié à Pornic, a disparu depuis ce mardi 23 mai en fin de journée. La gendarmerie lance un appel à témoins.



La compagnie de gendarmerie de Pornic lance un appel à témoins après la disparition de Hervé Merveille Reine-Evouna Matip, 13 ans, habitant à Pornic. Le garçon est parti sans argent ni téléphone portable. Il a été formellement vu le mercredi 24 mai vers 00 h 30 à hauteur du stade de football le Grand-Fay de Saint-Père-en-Retz. Il a ensuite été signalé ce mercredi à 14 h 30 à Frossay.



Le garçon a des cheveux noirs crépus courts, des yeux noirs, une corpulence mince. Il mesure 1,55 m.

Il porte un jogging avec un pantalon et une veste bleus et des baskets montantes blanches.

Des recherches sont diligentées depuis hier soir par les gendarmes, avec l'assistance notamment d'une équipe cynophile.



Toute personne susceptible d’avoir croisé ce garçon ou de fournir des informations est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Pornic au

02 40 82 00 29 ou par mail à l'adresse : cob.pornic@gendarmerie.interieur.gouv.fr