Pornichet Antonin Launay, un apprenti boucher en or

Apprenti à la Boucherie de Sainte-Marguerite chez Christophe Guénégo depuis la mi-2015, le Nazairien Antonin Launay vient d'être désigné parmi les 3 meilleurs apprentis bouchers de France à Auxerre. Organisée tous les ans par la Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs (CFBCT), la finale nationale du concours « Un des meilleurs apprentis bouchers de France » s’est déroulée les dimanche 2 et lundi 3 avril au CIFA de l’Yonne basé à Auxerre. Cette compétition en terres bourguignonnes a mis à l’honneur les 26 apprentis issus des sélections départementales et régionales, auxquelles ont pris part 2 000 jeunes dans toute la France depuis le début de l’année. Figures imposées : désossage, parage, ficelage et décoration des viandes.

Le secteur de la boucherie propose « des emplois stables, rémunérateurs et la possibilité de devenir un jour chef d’entreprise. L’ascenseur social n’y a rien d’un mythe », a expliqué à Auxerre Jean-François Guihard, président de la CFBCT. Ils sont ainsi 9 500 apprentis bouchers formés chaque année en France. Chiffre en constante augmentation.

L’apprenti en or va bientôt servir ses clients sous les halles de Pornichet, où Christophe Guénégo ouvrira fin mai un banc de boucherie : « Ça s’appellera La boucherie bio, naturellement bon ».

