Pornichet Dans les coulisses du théâtre des courses

La Société des courses de la Côte d’Amour organise des visites guidées lors de chaque réunion sur l’hippodrome de Pornichet (jusqu’au lundi 28 août). « C'est ce spectacle prenant que nous voulons faire connaître aux estivants et aux habitants de la région avec cette innovation », soulignent Michel Bouvier et Oisin Hopper, en charge de la communication du site hippique pornichétin dirigé par Almire Lefeuvre. Les gens découvrent ainsi l'univers du turf au plus près de ses acteurs, hommes et chevaux. Jeudi dernier, c’est Michel Bouvier qui a conduit ses hôtes privilégiés dans des endroits, pour la plupart, interdits au public, excepté du côté des boxes où sont logés les chevaux en attendant la course…Le Pass à 15 € inclut l’entrée sur l'hippodrome, un pari de 2 €, une place dans la voiture-suiveuse pour être au cœur du peloton et une flûte de champagne sur la terrasse des tribunes à l'issue de la visite guidée.

Il y a des courses de trotteurs ce lundi 17 juillet, à 16 h 30 et vendredi 21 juillet, à 17 h 30 (Premium trot) ; www.hippornichet.fr (02 40 61 13 94).

