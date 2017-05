Pornichet La ville a choisi de prendre en main ses plages

0

Doucement mais sûrement. Le Décret Plage de 2006 va s'appliquer dans la baie de La Baule. Mais de Pornichet à La Baule, sa traduction sur le sable ne se fait pas au même rythme, et pas dans la même ambiance. La Ville de Pornichet a choisi de prendre en main ses plages (Bonne Source et Sainte-Marguerite sont concernées) : elle a donc contractualisé avec les 18 restaurants, clubs pour enfants et écoles de voile afin que chaque bâtiment soit démontable. Aujourd'hui, on voit le nouveau visage de la plage avec des bâtiments en bois clair même si tous n'ont pas encore changé : ce sera fait pour l'été.

A La Baule, la transformation est difficile. L'Etat a confié la gestion de la plage à l'entreprise Veolia. Du coup, les commerçants de la plage ont pris le chemin des tribunaux pour dénoncer cette arrivée. Ils ne sont pas d'accord avec l'augmentation des redevances proposées par Veolia. L'entreprise dit comprendre leurs inquiétudes et accepte la proposition du maire LR de La Baule de s'associer pour la gestion de la plage. Ce qui rassure les professionnels qui y travaillent. Néanmoins, ces derniers organisent un rassemblement samedi à 16 h 45 devant l'avenue de Gaulle pour protester contre ce qu'ils appellent la « privatisation » de la plage.

