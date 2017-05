0

L'acteur et réalisateur passe quelques jours dans la région avant de démarrer le tournage de la deuxième saison de « Baron Noir » diffusée sur Canal Plus.

La presqu'île, il avoue ne « pas bien la connaître » même s'il y est venu en vacances il y a quinze ans. C'était à La Baule. « On avait loué une maison. C'était au moment de la sortie de Père et Fils (film de Michel Boujenah qui lui a valu une nomination aux Césars, nldr). Ça m'a plutôt porté chance », raconte Pascal Elbé, « et puis c'est un bel endroit, avec des ciels magnifiques ». Un décor dont il profite pour se reposer. Mais pas totalement. Car l'homme qui troque à l'envi sa casquette d'acteur, de réalisateur et de scénariste, est un boulimique de travail, la curiosité toujours en éveil et des projets plein les cartons.

À lire ce dimanche dans Presse Océan