Port-Saint-Père Recueillement une semaine après le drame de la RD 751

Mercredi 10 mai, une famille d'Arthon-en-Retz a été décimée dans un choc frontal, au niveau de Port-Saint-Père, sur la RD 751. Le père, Rodolphe Thopart, 38 ans, meurt sur place. Le lendemain, c'est son fils, âgé de douze qui succombe à ses blessures.

Ce mercredi 17 mai, soit une semaine après le drame, environ 200 personnes, des proches, mais également des élus, ont tenu à leur rendre hommage sur les lieux même de l'accident.

Les élus et notamment Gaëtan Leauté, le maire de Port-Saint-Père, ont profité de l'occasion pour rappeler la « dangerosité » de cette portion. Ils demandent également au Département de revoir le calendrier et de lancer plus tôt que prévu le chantier du doublement de la 2X2 voies du tronçon reliant Saint-Léger-les-Vignes à Port-Saint-Père, prévu en 2020.

