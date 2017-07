Port-Saint-Père Toujours mobilisés pour alerter sur la dangerosité de la RD 751

0

Elle s’appelle la RD751, mais ils l’appellent « la route mortelle ».



En ce samedi de grand chassé-croisé, agriculteurs et riverains ont sorti chasubles et parapluies pour crier leur inquiétude et leur colère.



À Port-Saint-Père, ils sont une centaine à dénoncer, sans relâche, la dangerosité de la RD751.

Ce samedi matin, une douzaine de tracteurs s’est retrouvée à l’intersection des communes de Sainte-Pazanne-Le Pellerin et Pornic pour une opération escargot, qui était un nouvel appel à l’aide.

Lire Presse Océan dimanche 30 juillet 2017