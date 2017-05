Port-Saint-Père Un arrêté interdit la reproduction des dauphins en captivité

"Nous avons appris samedi une incroyable nouvelle, qui signe à terme la fin des delphinariums en France, avec la parution d’un arrêté ministériel interdisant la reproduction en captivité des orques, mais aussi des dauphins", fait savoir le groupe local grand ouest de l'association C'est Assez ! dans un communiqué.

Notre pays, à travers la ministre de l’Environnement Ségolène Royal, reconnaît enfin que l’exploitation à des fins commerciales d’animaux aussi évolués que les cétacés n’est pas acceptable, et qu’il faut y mettre un terme."

Samedi à Planète sauvage

Samedi 13 mai, devant le parc Planète Sauvage, le groupe indique participer encore à l’évènement international « Empty the Tanks » (« Videz les bassins »), pour protester contre le maintien en captivité dans ce parc de 8 grands dauphins.

À propos de l'arrêté, "Nous nous battons depuis la naissance de notre association pour arriver à ce résultat, et nous sommes à présent plus déterminés que jamais à tout faire pour que ces dauphins captifs, qui seront donc les derniers, puissent finir leur vie dignement dans des sanctuaires marins, ou même, lorsque cela est possible, en liberté" conclut le communiqué.