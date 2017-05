Portrait Blandine Rinkel, l'esprit littéraire et vagabond

0

Portrait. À 26 ans, Blandine Rinkel, originaire de Rezé, a publié son premier roman chez Fayard

Dans L’Abandon des prétentions, l’auteure dresse le portrait de sa mère qui accueille immigrés et réfugiés.

Blandine Rinkel est déconcertante. Avec son regard frais, son bombeur, sa robe fleurie et son carnet de notes, elle pourrait ressembler à toutes les étudiantes du monde.

Mais voilà, à l’heure où certains se battent avec leurs révisions, leurs stages et leurs premiers jobs mal payés, Blandine écrit ; et ce depuis toujours. « J’ai écrit un premier livre avant l’âge de 12 ans. Je me mettais une petite chaise sur le trottoir pendant les vacances et je regardais les gens passer. Le but, c’était de les décrire intérieurement », raconte la jeune femme au regard rêveur et pétillant.

« L’écriture me sauvera. C’est un peu mon pari avec l’existence »

« J’ai un rapport au réel un peu incrédule. Ce que j’écris, je le fais pour m’ancrer au réel, comprendre quelque chose qui m’a échappé. Tout se passe hyper vite, on voit tellement de visages, de situations et j’ai dû mal parfois à digérer tout ça, alors je me pose et j’écris ».

