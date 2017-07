Portrait Sarah El Haïry, élue député à 28 ans

0

Comme un signe du destin. En ce vendredi pluvieux de la fin du mois de juillet, Sarah El Haïry regarde la nouvelle qui tourne en boucle sur les chaînes d’infos : Simone Veil est morte. « Ca me donne des frissons, ça montre l’exemple à suivre et qu’il ne faut jamais cesser le combat. »

La jeune députée du Modem, fraîchement élue - elle a 28 ans - va représenter pendant cinq ans les citoyens de la 5e circonscription de Loire-Atlantique à l’Assemblée nationale. Si certains seraient intimidés, la Nantaise d’adoption serait plutôt du genre enthousiaste. La loyauté sans l’obéissance : « Vous savez, être dans la majorité, c’est challenger le gouvernement avec des amendements, des questions. Ce n’est pas bêtement appuyer sur des boutons. L’Assemblée, c’est la nation et c’est là que se sont décidées les guerres... »

