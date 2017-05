Portrait Sous l’œil du professeur de philosophie

0

Emmanuel Maudet, qui enseigne au Loquidy de Nantes, se lance dans l’écriture à l’intention des philosophes en herbe.

Le jeune Choletais aurait pu s’atteler à un autre métier. Mais la passion de transmettre a dominé ses choix. Emmanuel Maudet s’est donc orienté vers l’enseignement de la philosophie et la métaphysique traditionnelle apprise à l’université de Poitiers. Après quelques étapes, parfois édifiantes, à Combrée (Maine-et-Loire) et à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), il transmet cette passion depuis cinq ans aux élèves du lycée Loquidy de Nantes. Et choisit aujourd’hui d’ouvrir une autre page de cette aventure en se lançant dans l’écriture d’ouvrages d’explications simples à l’adresse des amateurs.

Freud bien présent dans l’analyse du comportement des politiques

Son premier titre, publié en mars, est consacré à Freud. Le philosophe nantais y explique « ce qu’on peut garder et ce qui est devenu désuet dans le discours du père de la psychanalyse. Il y a des éléments qui restent étonnamment modernes, comme l’inconscient consubstantiel à l’être humain, souligne l’agrégé.

Retrouvez ce portrait complet dans nos colonnes du vendredi 26 juin 2017