Présidentielle 23 pages spéciales dans notre édition du lundi 24 avril

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle, pour lequel le candidat d'En Marche! fait figure de favori, porté par une vague de soutiens, dont celui de François Fillon, à l'exception notable de Jean-Luc Mélenchon.

Arrivé en tête (23,3-24%) du premier tour, l'ancien ministre de l'Economie devance légèrement la candidate FN (21,6-21,8%), selon les estimations de différents instituts. "En une année nous avons changé le visage de la vie politique française", a lancé M. Macron devant ses partisans réunis à Paris dimanche soir.

"Je me dois d'aller au-delà en rassemblant tous les Français" en vue du second tour le 7 mai, a-t-il lancé sous les vivats, jurant qu'il serait "le président des patriotes" face "à la menace des nationalistes".

Devant ses propres soutiens, Mme Le Pen s'est réjouie d'un résultat "historique". "La première étape est franchie", a-t-elle affirmé, en lançant un appel "à tous les patriotes sincères".

