Alors qu'Emmanuel Macron (En marche !) était au Zénith, François Asselineau tenait lui aussi meeting à Nantes ce mercredi 19 avril : à la Cité des congrès. Le candidat UPR à la présidentielle a réuni 800 sympathisants et adhérents et martelé qu’il était le seul candidat du Frexit : « Pour la France : plus d’Union européenne, plus d’euro et plus d’Otan ».

