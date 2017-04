Présidentielle Alain Avello (FN) : "Nous avons de grandes réserves de voix "

0

« On est très contents des résultats du 1er tour, c'est une configuration qui nous convient parfaitement. Cette campagne pour le second tour sera très clair avec deux candidats que tout oppose. En face de la candidate du peuple,protectrice des Français contre la mondialisation, on a un Emmanuel Macron, candidat qui a abusé son monde en se disant neuf, ni de droite, ni de gauche, prônant l'UE et la mondialisation. Nous pouvons compter sur des reports de voix des électeurs de Dupont-Aignan, Fillon et aussi Mélenchon ».