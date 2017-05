Présidentielle Blancs et nuls font une percée au second tour

0

En Loire-Atlantique, le "ni ni" prôné par certains, à droite comme à gauche, a fait des adeptes.

Le deuxième tour de l'élection présidentielle a été marqué, dans le département et ailleurs, par une montée de l'abstention (21,62 %, soit 214 727 électeurs), mais pas uniquement. Dimanche, les blancs et nuls se sont installés comme un véritable vote contestataire. Encore plus en Loire-Atlantique où ils sont au-dessus de la moyenne nationale : 6,46 % pour les blancs et 2,28 % pour les nuls.

La moyenne départementale des votes blancs est de 9,08 % et celle des votes nuls de 2,62 %, ce qui représente respectivement 70 694 et 20 383 électeurs. Un résultat aux antipodes de celui du premier tour où les votes blancs pesaient 1,76 % des suffrages pour 14 616 voix et les nuls 0,59 % pour 4 865 voix. Pour mémoire, le 21 avril 2002, 3,55 % des votants, soit 21 430 électeurs, avaient choisi l'option du bulletin blanc ou nul plutôt que de trancher le duel Chirac-Le Pen.

