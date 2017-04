Présidentielle Bruno Retailleau : "Marine Le Pen ne doit pas être élue"

0

Dans une interview à Presse Océan, le président de la Région Pays de la Loire, qui a mené la campagne de François Fillon, revient sur l'échec du candidat LR à la présidentielle. Et appelle à faire battre la candidate FN.

Avez-vous digéré l’échec de François Fillon ?

Bruno Retailleau. "J’ai une bonne nature. Mais cela a été une grande déception. D’abord parce que j’y ai mis toute mon énergie, je me suis engagé à fond. Mais aussi parce ce que cette une campagne a été totalement escamotée, elle a masqué les grands enjeux : le chômage de masse, la dette, la menace terroriste"…

À quoi attribuez-vous cet échec ?

"Quand on voit que François Fillon n’est qu’à 1,2 % de Marine Le Pen, on mesure bien que le poids du procès qui a été instruit contre lui a été absolument déterminant. Si l’écart de voix avait été plus grand, on aurait pu dire : c’est le projet. Mais cette dimension a tout emporté dans la campagne".

Votre position pour le second tour ?

"Elle est claire : Marine Le Pen ne doit pas être élue. Parce que ce serait la faillite de la France, l’appauvrissement de tous les Français, notamment des plus fragiles, qui seraient les premiers à payer les pots cassés de la sortie de l’euro".

Mais vous n’appelez pas à voter Emmanuel Macron ?

"Je pense que les consignes de vote peuvent être contre-productives, elles ne fonctionnent pas, ça agace les Français. Pour ma part, je ne voterai pas Marine Le Pen, et je prendrai mes responsabilités. Je m’en tiens là. Mais il est hors de question de voter Marine Le Pen".

