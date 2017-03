Présidentielle Cent parrains et des curiosités en Loire-Atlantique

0

Le Conseil constitutionnel a publié ce mardi une nouvelle liste des parrainages pour les présidentielle.

A trois jours de la date butoir, cent parrainages d’élus de Loire-Atlantique ont été validés, soit vingt-sept de plus qu’au dernier comptage, vendredi.

Avec 36 parrains déclarés, dont Johanna Rolland, maire de Nantes, Philippe Grosvalet, président du Département, et Christophe Clergeau, chef de file de l’opposition à la Région, Benoît Hamon (PS) devance François Fillon (32 parrains). Le candidat LR s’est rallié les soutiens du conseiller régional Sébastien Pilard, et de deux maires divers-droite, Véronique Dubettier-Grenier (Carquefou) et Jeannette Boisseau Rougé.

Emmanuel Macron arrive loin derrière avec 15 parrains dont deux maires PS, Yves Dauvé (Nort-sur-Erdre) et Bernard Lebeau (Plessé), et la conseillère régionale (ex-EELV) Emmanuelle Bouchaud.

Au chapitre des curiosités, à noter le soutien de la conseillère régionale EELV Pascale Debord à Jean-Luc Mélenchon (Parti de gauche), ceux de la maire DVG de Pontchâteau Danielle Cornet et de la conseillère régionale UDI Anne-Sophie Guerra au « Zèbre » Alexandre Jardin, et celui de Bernard Coudriau, maire DVD de Saint-Lumine-de-Coutais, au « berger-député » pyrénéen Jean Lassalle.

En revanche, Philippe Poutou, le candidat du NPA, n’a encore obtenu aucun parrainage en Loire-Atlantique. Il lui reste jusqu’à vendredi.