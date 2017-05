Présidentielle Cette campagne est-elle extraordinaire ? Des lycéens répondent

À l’occasion de la campagne présidentielle, des élèves de 1re Abibac du lycée Nelson-Mandela (Nantes) réalisent un média éphémère, le JournAlternatif, destiné à analyser les enjeux de cette campagne. "Il s’agit de mieux comprendre et faire comprendre le fonctionnement des institutions politiques et médiatiques et de former par là des citoyens actifs et émancipés", indique leur enseignante. Presse Océan vous fait découvrir leur travail.